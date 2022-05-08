Россию исключили из Международного газового союза — Finance.ua

Международный газовый союз (IGU), членом которого со стороны россии являются Газпром и Новатек, приостановил любое участие компаний рф в своей деятельности.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя оргкомитета Международного газового конгресса (МГК).
В свою очередь, в связи с исключением Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, «не может реализовать дальнейшее участие субъектов рф в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве».
Крупнейшие газовые игроки россии — Газпром и Новатек — неоднократно участвовали в МГК. Их руководители Алексей Миллер и Леонид Михельсон ранее были спикерами конгресса в Корее.