Россию исключили из Международного газового союза — Finance.ua

Россию исключили из Международного газового союза

Сегодня 16:18 — Мир

Россию исключили из Международного газового союза

Международный газовый союз (IGU), членом которого со стороны россии являются Газпром и Новатек, приостановил любое участие компаний рф в своей деятельности.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя оргкомитета Международного газового конгресса (МГК).

В свою очередь, в связи с исключением Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, «не может реализовать дальнейшее участие субъектов рф в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве».

Крупнейшие газовые игроки россии — Газпром и Новатек — неоднократно участвовали в МГК. Их руководители Алексей Миллер и Леонид Михельсон ранее были спикерами конгресса в Корее.

Согласно данным Газпрома, компания планировала потратить на строительство стенда на выставке в корейском городе Тэгу 137 млн рублей. Новатек также планировал построить на МГК собственный стенд.

В МГК входят 160 ассоциаций и корпораций газовой отрасли, которые представят более 95% мирового газового рынка.

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