Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог — Finance.ua
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Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Сегодня 06:01Мир
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Страна-оккупант Россия и ее пособник — Беларусь были отстранены от участия в Международном союзе железных дорог.
Об этом сообщило в субботу Министерство инфраструктуры Украины.
«2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Сегодня пришел официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине», — отметили в МИУ.
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По данным ведомства, UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Укрзализныцей в сложные для страны времена.
Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) — всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.
По материалам: УНН
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