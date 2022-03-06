Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог — Finance.ua

Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог

Сегодня 06:01 — Мир

Страна-оккупант Россия и ее пособник — Беларусь были отстранены от участия в Международном союзе железных дорог.

Об этом сообщило в субботу Министерство инфраструктуры Украины.

«2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Сегодня пришел официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине», — отметили в МИУ.

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По данным ведомства, UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Укрзализныцей в сложные для страны времена.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) — всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

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