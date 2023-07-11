российские «Шахеды» атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал — Finance.ua

российские «Шахеды» атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Ночью страна-террорист совершила мощную дроновую атаку по югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136, пишет Одесская ОВА.

Силы противовоздушной обороны не дали реализовать неприятельский план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины.

22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта.

Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зерновых. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Справка Finance.ua:

Во время визита Президента Владимира Зеленского в Стамбул на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что охотно продлить соглашение о безопасном транзите украинского зерна на три месяца вместо двух.

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