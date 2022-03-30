Российские экспортеры просят ЦБ рф ввести расчет за зерно в рублях — Finance.ua

Российские экспортеры просят ЦБ рф ввести расчет за зерно в рублях

Сегодня 11:32 — Мир

Из-за сложностей с получением платежей на зерно на фоне вторжения рф в Украину и санкций российские экспортеры зерна просят Центробанк разработать возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей.

Об этом пишет «Коммерсант».

Что предлагают экспортеры? Союз экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra и др.) попросил ЦБ россии обработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.

Инициатива находится в списке вопросов, которые обсуждались на совещании ЦБ с союзом на прошлой неделе, пишет издание.

«Союз требует обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия», — пишет «Коммерсант».

Как отмечает источник издания среди экспортеров, сейчас большинство контрактов заключаются в валюте.

Но с началом вторжения России в Украину и последовавшей за ним волной санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

По словам собеседника, на сегодняшний день трудности сохраняются.

Также в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер по оптимизации текущих операций.

Среди них — фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

Союз также просит ЦБ проработать вопрос обновления оборотного кредитования в рублях в пределах ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна.

«В этой ситуации мы обратились в банк россии с просьбой принять конкретные меры и не допустить приостановки поставок», — заявил Зернин.

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