Российские активы Renault перешли в госсобственность рф — Finance.ua
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Российские активы Renault перешли в госсобственность рф

Сегодня 10:43Фондовый рынок
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Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность россии.
Об этом говорится в заявлении Минпромторга рф.
Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault российской федерации и правительству москвы.
Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault россия городу москва и акций «АвтоВАЗа» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.
В результате операций доли в активах распределятся следующим образом:
  • 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.
  • 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность российской федерации в лице ФГУП «НАМИ».
  • Оставшиеся акции автоконцерна АвтоВАЗ сохранит ДК «Ростех».
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Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС россии.
«В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗ. Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке», — говорят в министерстве.
Мэр москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в москве возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич». По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.
По словам Собянина, партнером возрожденного столичного автозавода «Москвич» станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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