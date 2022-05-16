Российские активы Renault перешли в госсобственность рф — Finance.ua

Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС россии.
«В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗ. Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке», — говорят в министерстве.
Мэр москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в москве возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич». По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.
По словам Собянина, партнером возрожденного столичного автозавода «Москвич» станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.