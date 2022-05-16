Российские активы Renault перешли в госсобственность рф — Finance.ua

Российские активы Renault перешли в госсобственность рф

Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность россии.

Об этом говорится в заявлении Минпромторга рф.

Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault российской федерации и правительству москвы.

Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault россия городу москва и акций «АвтоВАЗа» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

В результате операций доли в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность российской федерации в лице ФГУП «НАМИ».

Оставшиеся акции автоконцерна АвтоВАЗ сохранит ДК «Ростех».

Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС россии.

«В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗ. Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке», — говорят в министерстве.

Мэр москвы Сергей Собянин заявил , что на заводе Renault в москве возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич». По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По словам Собянина, партнером возрожденного столичного автозавода «Москвич» станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.

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