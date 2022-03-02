Россиянам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными — Finance.ua
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Россиянам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными

Сегодня 15:14Мир
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К жестким мерам валютного контроля для юридических лиц и фондового рынка РФ добавила ограничения для физических лиц на вывоз наличной валюты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс.
«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч, рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза», — говорится в сообщении со ссылкой на соответствующий указ Путина «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».
Согласно указу, нерезиденты из «недружественных» для России государств теперь должны получать в правительственной комиссии разрешение на операции в РФ, включая привлечение рублевых кредитов.
Как сообщал Укринформ, послы Европейского Союза согласились исключить из системы платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.РФ».
ЕС и США ввели санкции, заморозив часть резервов Центробанка РФ. В понедельник к санкциям ЕС решила присоединиться Швейцария. В заявлении правительства уточняется, что речь идет о пакетах санкций, утвержденных 23 и 25 февраля.
Mastercard отрезал несколько финансовых учреждений России от своей платежной сети в результате санкций, наложенных на конкретные российские банки.
Из-за введенных против России мер курс рубля упал до исторического минимума — единица американской и европейской валюты в понедельник стоила более ста рублей. Центральный банк России решил не открывать в понедельник торги на Московской бирже.
По материалам: Укрінформ
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