Западные санкции уже рушат российскую экономику. На этом фоне власти россии пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.
Как сообщает «Европейская правда», такое заявление для CNN высказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США.
Напомним, западные санкции привели к резкому обесцениванию российской валюты. Рекорд был достигнут 7 марта, когда официальный курс составлял 143 рубля за доллар.
Однако по состоянию на 1 апреля курс составляет 83 рубля за доллар, почти вернувшись к довоенным показателям.
Этот факт в рф представляется как слабость западных санкций и прочность российской экономики.
Однако в Минфине США объясняют — на самом деле покупательная способность рубля уже существенно снижена из-за резкого роста цен в россии.
В свою очередь, нынешнее укрепление там связывают с введенными административными ограничениями, в частности — требованием продажи экспортерами 8% валютной выручки, а также запретом валютных переводов за границу.
Эти шаги искусственно повысили спрос на рубль.
«На самом деле российская экономика погружается в рецессию и угнетается из-за стремительной инфляции», — отмечают в Минфине США.