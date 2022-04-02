Россия вынуждена искусственно поддерживать курс рубля — Минфин США

Вчера 12:19 — Валюта

Западные санкции уже рушат российскую экономику. На этом фоне власти россии пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.

Как сообщает « Европейская правда », такое заявление для CNN высказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США.

Напомним, западные санкции привели к резкому обесцениванию российской валюты. Рекорд был достигнут 7 марта, когда официальный курс составлял 143 рубля за доллар.

Однако по состоянию на 1 апреля курс составляет 83 рубля за доллар, почти вернувшись к довоенным показателям.

Этот факт в рф представляется как слабость западных санкций и прочность российской экономики.

Однако в Минфине США объясняют — на самом деле покупательная способность рубля уже существенно снижена из-за резкого роста цен в россии.

В свою очередь, нынешнее укрепление там связывают с введенными административными ограничениями, в частности — требованием продажи экспортерами 8% валютной выручки, а также запретом валютных переводов за границу.

Эти шаги искусственно повысили спрос на рубль.

«На самом деле российская экономика погружается в рецессию и угнетается из-за стремительной инфляции», — отмечают в Минфине США.

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