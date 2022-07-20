россия вдвое сократит поставки газа по "Северному потоку" — Finance.ua

россия вдвое сократит поставки газа по "Северному потоку" Сегодня 12:21 — Энергетика

Пропускная способность газопровода «Северный поток-1», через который россия больше всего перекачивает газа в Европу, может быть вдвое снижена. путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.

Об этом сообщает Reuters

Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. По данным агентства, «Северный поток-1» возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.

После визита в Тегеран путин рассказал журналистам, что в трубопроводе эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за «рассыпания внутренней обшивки».

«Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки... Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. „Газпром“ тут при чем?» — спросил путин, обвиняя в проблемах компанию, которая занималась ремонтом.

Он добавил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.

Он также подчеркнул, что «Газпром» якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. Как известно, станция «Сохрановка» в Луганской области была захвачена российскими войсками.

По словам президента рф, «Газпром» готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.

10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода «Северный поток-1», которая находилась на заводе «Дорваль» и не транспортировалась из-за санкций против россии. На отправке оборудования настаивала Германия.

УНІАН По материалам:

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