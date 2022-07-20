россия вдвое сократит поставки газа по "Северному потоку" — Finance.ua
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россия вдвое сократит поставки газа по "Северному потоку"

Энергетика
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Пропускная способность газопровода «Северный поток-1», через который россия больше всего перекачивает газа в Европу, может быть вдвое снижена. путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.
Об этом сообщает Reuters.
Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. По данным агентства, «Северный поток-1» возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.
После визита в Тегеран путин рассказал журналистам, что в трубопроводе эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за «рассыпания внутренней обшивки».
«Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки... Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. „Газпром“ тут при чем?» — спросил путин, обвиняя в проблемах компанию, которая занималась ремонтом.
Он добавил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.
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Он также подчеркнул, что «Газпром» якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. Как известно, станция «Сохрановка» в Луганской области была захвачена российскими войсками.
По словам президента рф, «Газпром» готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.
10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода «Северный поток-1», которая находилась на заводе «Дорваль» и не транспортировалась из-за санкций против россии. На отправке оборудования настаивала Германия.
По материалам:
УНІАН
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