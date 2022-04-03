россия усиленно качает газ в ЕС, несмотря на отказ европейцев платить рублями — Finance.ua
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россия усиленно качает газ в ЕС, несмотря на отказ европейцев платить рублями

Вчера 16:11Энергетика
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россия усиленно качает газ в ЕС, несмотря на отказ европейцев платить рублямироссия усиленно качает газ в ЕС, несмотря на отказ европейцев платить рублями
Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания.
Об этом пишет «Интерфакс».
российское агентство отметило, что загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу, 2 апреля, сохранилась на максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки). Номинация на 3 апреля составляет 108,4 млн куб. м газа, заявка на 2 апреля была 108,1 млн куб. м.
Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» (транспортирует газ через беларусь и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в пятницу, 1 апреля остановился.
Большинство субботы польско-германский отрезок трубы, за работой которого внимательно следит мировая пресса, также простоял с нулевым потоком в оба направления.
Вместе с тем, с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из россии. Как пояснил глава правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барис, заявление россии о том, что за природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из россии.
Как известно, с апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа — с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через «Газпромбанк». Пока что европейские покупатели газа «Газпрома» сохраняют практически прежние заявки на отбор газа, констатировало агентство «Интерфакс».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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