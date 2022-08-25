россия украла у агропредприятий в Луганской области 200 тысяч тонн зерна — Finance.ua

россия украла у агропредприятий в Луганской области 200 тысяч тонн зерна Сегодня 19:35 — Аграрный рынок

россия украла у агропредприятий в Луганской области 200 тысяч тонн зерна

Российские захватчики вывезли в россию все 200 тысяч тонн зерна, собранных на полях в Луганской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Безкоровайную.

«Все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях „Агротона“, вывезены из Луганщины на россию. По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической», — отметил глава области.

По словам директора Департамента агропромышленного развития Луганской областной государственной администрации Любови Безкоровайной, в этом году Луганщина ожидала наибольший за все годы урожай, надеялась даже превзойти рекордный 2021 год.

Мониторинг ЧАО «Агротон» показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га.

Она отметила, что аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но сейчас украинское зерно забирают захватчики.

«Многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса. Но есть и те, которые пошли на сотрудничество с рф и сдавали своих партнеров. ООО „Нибулон“ и ЧАО „Агротон“ — это социальная опора региона. Однако их захватил предприниматель из краснодара, имея уставный фонд 2000 рублей», — рассказала она.

Безкоровайная также отметила, что в «Агротоне» в начале года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрано еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено на россию.

Также захватчики украли всю продукцию «Нибулона».

Кроме того, агропредприятиям нечем обрабатывать землю и убирать урожай, потому что всю новую технику россияне вывезли. В частности, у «Агротона» забрали 40 единиц автомобильного транспорта.

Так, технику из Новоайдарщины сразу перегнали в Перевальск, ее отследили с помощью GPS. Зачем она там — непонятно. Аналогов такой техники у россиян не было. Они не умеют ею пользоваться. Бывают случаи, когда оккупанты не могут справиться даже с запуском двигателя", — добавил Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что в настоящее время аграрии Луганщины сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна. Эту информацию передадут в международные суды.

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