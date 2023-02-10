россия сократит добычу нефти из-за эмбарго ЕС и ценового потолка — Finance.ua

россия сократит добычу нефти из-за эмбарго ЕС и ценового потолка Сегодня 20:20 — Энергетика

Добыча нефти в россии может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

Об этом заявил вице-премьер рф Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Добыча нефти в россии вопреки многочисленным прогнозам о снижении на фоне западных санкций вторжения в Украину выросла на 2% в прошлом году до 535 млн тонн (10,7 млн баррелей в сутки) благодаря скачку продаж в Азию, особенно в Индию и Китай.

Однако после многих новых санкций со стороны Запада россия сталкивается с новыми проблемами в добыче нефти, ключевого источника доходов государственного бюджета.

«Да, такие риски есть... мы их оценим в ближайшее время», — сказал Новак, отвечая на вопрос возможного снижения добычи нефти в этом году.

По его словам, россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Сегодня мы полностью реализуем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов „ценового потолка“. В этой связи россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.

Страны «Большой семерки», Европейский союз и Австралия договорились с 5 декабря запретить использование морского страхования, финансирования и посредничества, предоставляемого Западом, по отношению к российской морской нефти по цене более 60 долларов за баррель в рамках западных санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

ЕС также ввел запрет на закупку российских нефтепродуктов и установил предельные цены с 5 февраля.

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