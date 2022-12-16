россия, похоже, отказалась от намерений не продавать нефть по предельной цене от G7 — СМИ — Finance.ua
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россия, похоже, отказалась от намерений не продавать нефть по предельной цене от G7 — СМИ

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Российскую нефть начали везти в Индию на танкерах, которые застрахованы западными компаниями, что может быть первым сигналом о том, что Москва отступила от своих первоначальных угроз вообще не продавать нефть по предельной цене, установленной G7.
Об этом сообщает Financial Times.
Согласно введенной странами «Группы семи» предельной цене, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов только при условии, что эта нефть покупается не дороже 60 долларов за баррель.
Издание проанализировало данные о поставках от компании Kpler, из которых следует, что после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили минимум на семь танкеров, застрахованные западными компаниями. В них включены только суда, по которым есть уверенность, что эта нефть не из Казахстана. Также издание проверило, что у всех танкеров есть западная страховка.
В общей сложности эти семь танкеров перевозят около 5 млн баррелей сырой нефти и указали точкой прибытия Индию, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Сингапурский оператор одного из танкеров в комментарии сообщил о полученных от партнеров заверениях, что данный груз отвечает требованиям касательно предельной цены на нефть. Владельцы остальных шести не предоставили комментариев.
Как известно, кремль ранее заявил, что россия не будет продавать нефть странам, выполняющим условия предельного ограничения цены на газ. При этом в россии заявляли, что большинство нефти и так продается по цене, равной предельной или ниже.
Напомним, в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить «потолок цен» на нефть, экспортируемую из рф по морю, на уровне $60 за баррель.
Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.
По материалам:
Економічна Правда
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