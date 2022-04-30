россия похитила на оккупированных территориях сотни тысяч тонн зерна, — МинАП — Finance.ua
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россия похитила на оккупированных территориях сотни тысяч тонн зерна, — МинАП

Сегодня 13:33Аграрный рынок
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российские силы уже похитили «несколько сотен тысяч тонн» зерна на оккупированных ими территориях Украины. Заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий опасается, что оккупанты вывезут и остальное.
Об этом сообщается в заявлении Высоцкого в ходе телемарафона.
Высоцкий сообщил, что всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна тоже может быть украдена российскими войсками.
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Ранее Украина обвинила россию в хищении зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весенней посевной и блокированием украинских портов во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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