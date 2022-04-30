россия похитила на оккупированных территориях сотни тысяч тонн зерна, — МинАП

Сегодня 13:33 — Аграрный рынок

российские силы уже похитили «несколько сотен тысяч тонн» зерна на оккупированных ими территориях Украины. Заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий опасается, что оккупанты вывезут и остальное.

Об этом сообщается в заявлении Высоцкого в ходе телемарафона.

Высоцкий сообщил, что всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна тоже может быть украдена российскими войсками.

Ранее Украина обвинила россию в хищении зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весенней посевной и блокированием украинских портов во время войны.

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