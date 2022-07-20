россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай второй месяц подряд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай второй месяц подряд

23
россия уже второй месяц подряд является основным поставщиком нефти в Китай, поскольку китайские покупатели предпочли более дешевые поставки, сократив более дорогие поставки из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка за июнь.
Согласно данным главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти составил 7,29 млн. тонн в июне, что почти на 10% больше, чем год назад. Это более чем на 2 млн тонн больше, чем Китай получил от Саудовской Аравии — своего традиционного основного поставщика.
В то же время поставки из рф в июне, которые составляли примерно 1,77 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда почти в 2 млн баррелей в сутки.
Китай импортировал 5,06 млн тонн из Саудовской Аравии, или 1,23 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,84 млн баррелей в сутки в мае, что на 30% ниже уровня июня прошлого года.
С начала года импорт из россии составил 41,3 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее, но по-прежнему отстает от Саудовской Аравии, которая поставила 43,3 млн тонн, что на 1% ниже уровня прошлого года.
При этом, как сообщалось, экспорт российской нефти в Китай и Индию упал почти на 30% после того, как он рекордно вырос после начала полномасштабной войны. Как пишет Bloomberg, это может означать, что россии не удастся найти в Азии покупателей для всей своей нефти, ранее поставлявшейся в Европу.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.