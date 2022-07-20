россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай второй месяц подряд — Finance.ua

россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай второй месяц подряд Сегодня 20:38

россия уже второй месяц подряд является основным поставщиком нефти в Китай, поскольку китайские покупатели предпочли более дешевые поставки, сократив более дорогие поставки из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка за июнь.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти составил 7,29 млн. тонн в июне, что почти на 10% больше, чем год назад. Это более чем на 2 млн тонн больше, чем Китай получил от Саудовской Аравии — своего традиционного основного поставщика.

В то же время поставки из рф в июне, которые составляли примерно 1,77 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда почти в 2 млн баррелей в сутки.

Китай импортировал 5,06 млн тонн из Саудовской Аравии, или 1,23 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,84 млн баррелей в сутки в мае, что на 30% ниже уровня июня прошлого года.

С начала года импорт из россии составил 41,3 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее, но по-прежнему отстает от Саудовской Аравии, которая поставила 43,3 млн тонн, что на 1% ниже уровня прошлого года.

При этом, как сообщалось, экспорт российской нефти в Китай и Индию упал почти на 30% после того, как он рекордно вырос после начала полномасштабной войны. Как пишет Bloomberg, это может означать, что россии не удастся найти в Азии покупателей для всей своей нефти, ранее поставлявшейся в Европу.

Економічна Правда По материалам:

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