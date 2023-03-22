Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото) — Finance.ua
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Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото)

Технологии&Авто
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Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото)
Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото)
Rolls-Royce Wraith снимают с производства, и новое поколение купе не планируется. На прощание выпущена лимитированная финальная версия модели Black Arrow. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.
Новый Rolls-Royce Wraith решили не выпускать, ведь место модели займет электромобиль Spectre. Он во многом схож с Wraith по дизайну и будет мощнее и быстрее.
Прощальный Rolls-Royce Wraith Black Arrow выпустят тиражом в 12 экземпляров. Авто решили посвятить 85-летию мирового рекорда скорости, установленного Джорджем Итоном на болиде Thunderbolt с двумя двигателями Rolls-Royce. В 1938 году он развил 575,3 км/ч.
Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото)
Окрас авто выполнен в стилистике Thunderbolt. Серебристый цвет кузова переходит в черный, а еще предусмотрены контрастные желтые акценты. Поверх краски нанесен специальный лак.
Салон Rolls-Royce Wraith Black Arrow отделан черной и желтой кожей, а также деревом. Передняя панель украшена изображением двигателя Rolls-Royce в разрезе. Потолок получил подсветку в виде звездного неба, причем созвездия расположены точь-в-точь как над американским высохшим озером Бонневиль — именно там Thunderbolt установил рекорд скорости.
Rolls-Royce прекратит выпуск единственного спорткупе: представлена финальная версия (фото)
За основу для новой версии взят Rolls-Royce Wraith Black Badge. Это значит, что под капотом установлен 6,6-литровый V12 на 632 л. с. Купе разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 250 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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