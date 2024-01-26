рф за 2023 год ввезла чипы из США и Европы на 1 миллиард долл. — Bloomberg — Finance.ua
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рф за 2023 год ввезла чипы из США и Европы на 1 миллиард долл. — Bloomberg

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В 2023 году, несмотря на санкции, россия смогла импортировать высокотехнологичные чипы американского и европейского производства на более чем 1 миллиард долларов.
Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на закрытую российскую таможенную статистику.
Из документов, которые удалось получить агентству, следует, что общая стоимость импортируемых россией полупроводников и интегральных схем, которые могут использоваться для производства военной техники, за год составила 1 миллиард 700 миллионов долларов. Более половины из них приходится на продукцию компаний из США и Евросоюза.
Никаких данных о том, что эти компании нарушали санкционное законодательство и экспортировали технологии в россию, нет, отмечает Bloomberg. Большинство подсанкционных технологий попадают в россию через третьи страны, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Американские и европейские компании, продукция которых попала в россию, заявили, что полностью соблюдают санкции, введенные после полномасштабного вторжения россии в Украину.
В июле издание «Верстка» со ссылкой на данные таможни сообщило, что только за первые шесть месяцев 2023 года в россию ввезли чипы западных компаний более чем на 500 миллионов долларов. Около половины этой суммы пришлась на продукцию американских производителей Intel и AMD, в том числе микропроцессоры.
С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину в 2022 году сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в россии соответственно, остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешили ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.
По материалам:
Радіо Свобода
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