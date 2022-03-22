рф произвела вторую выплату по евробондам — Finance.ua

рф произвела вторую выплату по евробондам

Сегодня 16:17 — Мир

рф произвела вторую выплату по евробондам

Россия произвела вторую с момента блокирования ее резервов выплату по суверенным еврооблигациям, что по меньшей мере до мая откладывает возможный дефолт.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания отметил, что JPMorgan как банк-корреспондент обработал последний российский платеж за долг в долларах. Это значит, что Москва обслуживает свой долг в иностранной валюте и пока избегает дефолта.

Купон на 66 миллионов долларов по российским государственным облигациям со сроком погашения в 2029 году должен был быть выплачен в понедельник. JPMorgan обработал платеж и передал его дальше банку-платежному агенту Citigroup после получения одобрения Министерства финансов США.

В текущем месяце россия должна выплатить проценты на сумму 549 млн долларов по своим облигациям в иностранной валюте, а в начале апреля — погашение облигаций на сумму 2 миллиарда долларов.

Инвесторы не уверены, сможет ли страна продолжать выплату долга после 25 мая. Именно в это время утратит силу исключение из американских санкций, разрешающих выплаты по обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года.

Напомним, Министерство финансов России сообщило, что платежный агент по еврооблигациям Citibank получил средства для выплат владельцам бондов.

Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

Внешний долг рф и ее компаний достигает 150 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.