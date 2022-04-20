рф придумала, как вернуть арестованные активы — Finance.ua

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рф придумала, как вернуть арестованные активы

Сегодня 16:13
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Глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина заявила о намерении судится с ЕС и США, чтобы вернуть арестованные около $300 млрд резервов. Российские власти заявляют, что это уникальная ситуация и нарушение законов. Хотя на самом деле ЕС и США уже арестовывали активы стран, которые решались на масштабные преступления и нарушения международного права.
россия пополнила список таких государств и заняла позицию на ряду с Ираном, Северной Кореей и Ливией. Даже российские эксперты уверены, что через суд вернуть резервы невозможно. Как сообщает издание «Ведомости», ни одна из стран не добилась результата в международных судах.
Судебные процессы могут длиться годами и, вероятно, ничем для россии не закончатся. При этом любые международные суды для РФ сейчас затруднены. Крупные юридические компании, которые чаще всего представляют интересы государств и компаний в таких судах, отказываются сотрудничать со страной-агрессором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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