Рейтинг России понизили до "мусорного" — Finance.ua

Рейтинг России понизили до "мусорного"

Сегодня 09:39

Суверенный кредитный рейтинг РФ снизили с ВВВ- до ВВ+. Это «мусорный» уровень, при этом, согласно прогнозу, рейтинг продолжит падать.

Об этом на данные рейтингового агентства S&P, сообщает Reuters.

«Санкции могут оказать значительное прямое и вторичное воздействие на экономическую и внешнеторговую деятельность России. Эксперты считают, что геополитическая напряженность снижает доверие частного сектора и оказывает давление на экономический рост», — говорится в оценках экспертов.

Таким образом, суверенный кредитный рейтинг РФ оценивают как «рисковый с признаками спекулятивного». Так Россия расплачивается за военное вторжение в Украине.

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