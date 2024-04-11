Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года — Finance.ua

Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года Сегодня 16:06

Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 7,569 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (2,465 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,959 млрд гривен).

Следом за ними — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 1,683 млрд гривен.

На пятом — государственный Украгазбанк — 1,561 млрд гривен.

По данным НБУ, 57 из 63 банков получили прибыль на сумму 26 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 100 млн гривен.

Справка Finance.ua:

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18 до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года действует ставка 25%. В декабре 2023 г. банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 г. в целом по повышенной ставке 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года. Подробно о новом налоге мы писали в статье ниже:



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