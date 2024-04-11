Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года — Finance.ua

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Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

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Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года
Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
  • Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 7,569 млрд гривен.
  • По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (2,465 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,959 млрд гривен).
  • Следом за ними — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 1,683 млрд гривен.
  • На пятом — государственный Украгазбанк — 1,561 млрд гривен.
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года
По данным НБУ, 57 из 63 банков получили прибыль на сумму 26 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 100 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.
  • В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18 до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года действует ставка 25%. В декабре 2023 г. банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 г. в целом по повышенной ставке 50%.
  • Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года. Подробно о новом налоге мы писали в статье ниже:

Налогообложение сверхприбылей банков: сколько получит бюджет

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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