Reuters: Ахметов пообещал подать в суд на россию за уничтожение Мариуполя — Finance.ua

Reuters: Ахметов пообещал подать в суд на россию за уничтожение Мариуполя
Сегодня 17:24 — Фондовый рынок
Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о планах предъявить россии иск за уничтоженные в Мариуполе сталелитейные предприятия.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес», — заявил Ринат Ахметов.
Речь идет о 17-20 млрд долларов, но окончательная сумма будет определена в судебном процессе против россии.
Reuters отмечает, что бизнесмен с первого дня войны находится в Украине.
«Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с россией, он верит в свою страну и победу», — отмечает издание.
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