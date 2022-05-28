Reuters: Ахметов пообещал подать в суд на россию за уничтожение Мариуполя — Finance.ua

Reuters: Ахметов пообещал подать в суд на россию за уничтожение Мариуполя

Сегодня 17:24 — Фондовый рынок

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о планах предъявить россии иск за уничтоженные в Мариуполе сталелитейные предприятия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес», — заявил Ринат Ахметов.

Речь идет о 17-20 млрд долларов, но окончательная сумма будет определена в судебном процессе против россии.

Reuters отмечает, что бизнесмен с первого дня войны находится в Украине.

«Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с россией, он верит в свою страну и победу», — отмечает издание.

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