Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН — Finance.ua
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Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН

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Конгрессмены из Республиканской партии представили законопроект о выходе США из ООН. Законодатели хотят представить документ в Палате представителей США.
Об этом сообщает Fox News.
В четверг, 20 февраля, сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, представил законопроект под названием «Акт о полном выходе из Организации Объединенных Наций до 2025 года», который предлагает прекратить членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп.
Республиканец от Техаса Чип Рой готов представить законопроект в Палате представителей.
«Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападений на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это», — сказал Майк Ли в интервью Fox News.
Рой в свою очередь в эфире Fox News обвинил ООН в коррумпированности и в том, что организация «в течение десятилетий не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии».
Соавторами законопроекта также выступили республиканцы Майк Роджерс — конгрессмен из Алабамы, Илай Крейн из Аризоны, Диана Харшбаргер из Теннесси, Анна Паулина Луна из Флориды, Гарриет Хейгеман из Вайоминга, Джош Бречин из Оклахомы, Темас Масси из Керен.
Как отмечается, законопроект также определяет, что США не могут участвовать в мирных переговорах с ООН и запрещает исполнительной власти заключать какие-либо соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.

Трамп и ООН

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах подверг критике ООН и не исключал выхода страны из организации.
Так, 4 февраля Трамп распорядился вывести США из Совета ООН по правам человека и продолжил остановку финансирования Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).
В январе 2024 года бывший президент США Джо Байден прекратил финансирование UNRWA после того, как Израиль обвинил 12 из 13 тысяч сотрудников агентства в Секторе Газа в участии нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
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