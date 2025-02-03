Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео) — Finance.ua

Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео) Сегодня 05:30 — Технологии&Авто

Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)

Renault презентовала Filante Record 2025 — экспериментальный электромобиль, разработанный для максимальной энергоэффективности. Оснащенный аккумулятором на 87 кВт/ч от Scenic E-Tech, он претендует на новый рекорд по запасу хода и минимальному потреблению энергии.

Дизайн Filante Record 2025 вдохновлен культовыми моделями Renault 40 CV des Records, Nervasport des Records и Etoile Filante. Аэродинамическая форма кузова, узкие колесные колпаки и окраска Ultraviolet Blue, меняющая оттенок, подчеркивают уникальный стиль автомобиля.

Технически Filante Record 2025 — это лаборатория на колесах. Он оснащен электронным управлением steer-by-wire и brake-by-wire, легким шасси из алюминия и карбона, технологией аккумуляторов cell-to-pack и 19-дюймовыми шинами Michelin с низким сопротивлением качению.

Вес автомобиля — всего 1000 кг, что делает его одним из самых легких электрокаров. Filante Record 2025 года дебютирует на автосалоне Rétromobile в Париже с 5 по 9 февраля, после чего начнет испытание для установления нового рекорда энергоэффективности.

Ampercar По материалам:

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