Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео) — Finance.ua
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Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)
Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)
Renault презентовала Filante Record 2025 — экспериментальный электромобиль, разработанный для максимальной энергоэффективности. Оснащенный аккумулятором на 87 кВт/ч от Scenic E-Tech, он претендует на новый рекорд по запасу хода и минимальному потреблению энергии.
Дизайн Filante Record 2025 вдохновлен культовыми моделями Renault 40 CV des Records, Nervasport des Records и Etoile Filante. Аэродинамическая форма кузова, узкие колесные колпаки и окраска Ultraviolet Blue, меняющая оттенок, подчеркивают уникальный стиль автомобиля.
Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)
Технически Filante Record 2025 — это лаборатория на колесах. Он оснащен электронным управлением steer-by-wire и brake-by-wire, легким шасси из алюминия и карбона, технологией аккумуляторов cell-to-pack и 19-дюймовыми шинами Michelin с низким сопротивлением качению.
Renault показала рекордно-гоночный болид Filante Record 2025 (фото, видео)
Вес автомобиля — всего 1000 кг, что делает его одним из самых легких электрокаров. Filante Record 2025 года дебютирует на автосалоне Rétromobile в Париже с 5 по 9 февраля, после чего начнет испытание для установления нового рекорда энергоэффективности.
По материалам:
Ampercar
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