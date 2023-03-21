Рекордная сумма на оборону: ВР внесла изменения в бюджет-2023 — Finance.ua

Рекордная сумма на оборону: ВР внесла изменения в бюджет-2023 Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Рекордная сумма на оборону: ВР внесла изменения в бюджет-2023

Верховная Рада приняла законопроект № 9105, который предусматривает увеличение расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщила народный депутат, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

«Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны», — отметила она.

Пидласа отметила, что Бюджетный комитет добавил в проект закона норму о том, что средства Резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, средства распределят так:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 372 462,2 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 364 322,7 млн грн;

система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) — 98 380,6 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 95 902,3 млн грн;

Главное управление разведки — 4612,1 млн грн (оплата труда с начислениями);

служба безопасности — 9 327,9 млн грн (оплата труда с начислениями);

Администрация Госспецсвязи — 31 604,9 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) — 1 604,9 млн. грн.; обеспечение специальной техникой и оборудованием — 30 000,0 млн грн;

Служба внешней разведки — 807,6 млн грн (оплата труда с начислениями).

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Слово і Діло По материалам:

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