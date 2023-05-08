Рекорд по приобретению подержанных авто: ТОП-10 самых популярных марок — Finance.ua

Рекорд по приобретению подержанных авто: ТОП-10 самых популярных марок Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Об этом пишет «Укравтопром».

Это почти на 8% больше, чем в марте, сообщает Укравтопром. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто — 45%.

Дизельные автомобили — 36%;

Электромобили — 11%;

Авто с ГБО — 5%;

Гибриды — 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера — 11 лет.

Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf — 1180 шт.

На третьем месте Skoda Octavia — 794 шт.

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.)

Также в ТОП-10 месяца вошли: NISSAN Leaf — 366 ед; NISSAN Qashqai — 337 ед; VW Touran — 320 ед; SKODA Fabia — 277 ед.; AUDI A4 — 270 ед.

В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.