Рекорд по приобретению подержанных авто: ТОП-10 самых популярных марок — Finance.ua

Рекорд по приобретению подержанных авто: ТОП-10 самых популярных марок
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Об этом пишет «Укравтопром».
Это почти на 8% больше, чем в марте, сообщает Укравтопром. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто — 45%.
- Дизельные автомобили — 36%;
- Электромобили — 11%;
- Авто с ГБО — 5%;
- Гибриды — 3%.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера — 11 лет.
Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В апреле на украинские номера перешли 1273 автомобиля этой модели.
Второй результат у Volkswagen Golf — 1180 шт.
На третьем месте Skoda Octavia — 794 шт.
Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Passat (694 шт.) и Ford Focus (377 шт.)
Также в ТОП-10 месяца вошли: NISSAN Leaf — 366 ед; NISSAN Qashqai — 337 ед; VW Touran — 320 ед; SKODA Fabia — 277 ед.; AUDI A4 — 270 ед.
В целом с начала года свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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