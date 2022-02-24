Регулятор украинского фондового рынка остановил обращение всех ценных бумаг — Finance.ua

Регулятор украинского фондового рынка остановил обращение всех ценных бумаг

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Регулятор украинского фондового рынка остановил обращение всех ценных бумаг

С 11:00 24 февраля в Украине останавливается обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета в связи с введением военного положения из-за нападения России.

Такое решение приняла сегодня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщается в ее Telegram-канале.

«Временно с 11:00 24 февраля 2022 остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики; Министерством финансов операций по обслуживанию госдолга», — говорится в сообщении.

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Регулятор поручил депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из баз данных в Национальный депозитарий Украины для обеспечения дальнейшего резервного копирования и хранения.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации на Донбассе после просьбы группировок ДНР и ЛНР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что российские войска при поддержке Беларуси атаковали украинскую границу около 5:00. Украинские пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска атакуют с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. Также, по данным пограничников, началась атака со стороны оккупированного Крыма.

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