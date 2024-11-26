Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил «окно возможностей» — Finance.ua
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Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил «окно возможностей»

Энергетика
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Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил «окно возможностей»
Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил «окно возможностей»
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение не менять предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) с декабря.
Это решение принято на заседании 25 ноября, сообщает ExPro.
Отмечается, что если на рынке произойдет резкое изменение ситуации, то в декабре возможен пересмотр предельных цен.
«С целью объективного решения вопросов при необходимости открываем соответствующую процедуру в декабре, чтобы было окно возможностей в случае существенного изменения ситуации на рынке», — отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Какие действующие прайс-кэпы на рынке электроэнергии в Украине

На рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.
Максимальные предельные цены:
  • с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч;
  • с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·час.
Минимальная предельная цена составляет 10,00 грн/МВт·час.
На балансирующем рынке:
Максимальные предельные цены:
  • с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч;
  • с 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·ч;
Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.
По материалам:
Діло
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