Регулятор не намерен вводить административные ограничения на финансовом рынке — Finance.ua

Регулятор не намерен вводить административные ограничения на финансовом рынке

Сегодня 16:45 — Валюта

Регулятор не намерен вводить административные ограничения на финансовом рынке, Фото: 24tv.ua

Национальный банк Украины не планирует ввести новые ограничения на финансовых рынках. Административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам.

Такое заявление сделал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук

Как отметил Николайчук, в 2014-2015 годах у Украины не было доверия к своей монетарной политике, режиму плавающего курсообразования, не располагала достаточным уровнем резервов, у нее не было устойчивой банковской системы и успешного опыта преодоления кризисных эпизодов. В результате НБУ был вынужден применять административные ограничения, чтобы сдержать падение гривны и массовый вывод средств из банковской системы.

По его словам, в этот момент ограничения помогли стабилизировать ситуацию и выиграть время для проведения системных реформ. В то же время цена, которую заплатили все участники финансового рынка из-за использования таких мер, была высокой — как с точки зрения доверия к центральному банку и банковской системе в целом, так и с точки зрения административной нагрузки на бизнес, банки и НБУ.

Николайчук заявил, что за последние восемь лет была проведена основательная работа по укреплению макроэкономической устойчивости и отменена весомая часть ограничений.

«Несмотря на большую открытость Украины для потоков капитала по сравнению с 2014-2015 годами и текущие вызовы, Национальный банк не планирует возвращаться ни к усилению действующих ограничений, ни к введению новых. Успешный опыт преодоления коронакризиса подтверждает как большую макроэкономическую устойчивость Украины, так и способность НБУ отвечать на вызовы рыночными инструментами», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью