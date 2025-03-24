Реформа Образования: вместо 18 типов заведений профессионального образования будет два — Finance.ua

Реформа Образования: вместо 18 типов заведений профессионального образования будет два Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Реформа Образования: вместо 18 типов заведений профессионального образования будет два

Законопроектом Кабинета министров «О профессиональном образовании» предусмотрено создание новой системы и сокращение типов заведений. Решение должна поддержать Верховная Рада.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Вместо 18 типов заведений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А получатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов», — сообщил он.

По его словам, предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда. Модульная структура образовательных программ позволит получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.

Также проект увеличивает финансовую автономию и усиливает взаимодействие заведений профессионального образования с бизнесом. «В частности, через общие инвестиционные проекты. Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные росписи и отходить от тарифной сетки», — добавил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что парламент поддержит этот проект закона.

Шмыгаль также сообщил, что в Украине оборудовано около 100 мастерских профтехов. «Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрено более 500 млн гривен», — рассказал он.

Напомним, в марте народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о реформе профессионального образования. Действующий закон «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании» был принят еще в 1998 году и, по мнению депутатов, сейчас уже не отвечает потребностям.

Депутаты хотят ввести термины «профессиональное образование» вместо «профессионально-техническое образование», «студент» вместо «ученик», а также объединить 17 типов заведений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в «профессиональный колледж».

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