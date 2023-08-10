Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero — Finance.ua

Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero 10.08.2023, 01:29 — Технологии&Авто

Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero

На днях на выставке EAA AirVenture, дочерняя компания Boeing Wisk Aero, впервые провела публичную демонстрацию полетов своего аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

По словам разработчиков, новый самолет будет заметно отличаться от финального варианта электролета компании.

После закрытия компании Kittyhawk Ларри Пейджа компания Boeing стала единственным владельцем бывшего совместного предприятия Wisk Aero. В настоящее время изготовлен прототип аэротакси 6-го поколения и ведутся испытания прототипа 5-го поколения.

На мероприятии продемонстрировали полеты 5-го поколения аэротакси. Прототип 6 поколения изготовлен для получения сертификата типа, подтверждающего соответствие всем стандартам конструкции и безопасности FAA.

Также аппарат ожидает сертификацию производства, которая откроет путь к выпуску электролета в промышленных масштабах, и сертификацию авиаперевозчика, после чего стартует его коммерческая эксплуатация.

Во время демонстрационного полета аэротакси Wisk Aero Cora осуществляло вертикальные подъемы и посадки, крутилось на месте и меняло горизонтальное движение на вертикальное и обратное.

По словам специалистов, у прототипа 5-го поколения винты жестко закреплены на балках и оценить аэродинамику воздушного судна в процессе смены ориентации двигателей невозможно. Однако даже в таком виде прототип успешно летает и маневрирует.

noworries По материалам:

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