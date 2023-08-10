Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero — Finance.ua

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Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero

Технологии&Авто
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Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero
Разработчики Boeing впервые показали, как летает аэротакси Wisk Aero
На днях на выставке EAA AirVenture, дочерняя компания Boeing Wisk Aero, впервые провела публичную демонстрацию полетов своего аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.
По словам разработчиков, новый самолет будет заметно отличаться от финального варианта электролета компании.
После закрытия компании Kittyhawk Ларри Пейджа компания Boeing стала единственным владельцем бывшего совместного предприятия Wisk Aero. В настоящее время изготовлен прототип аэротакси 6-го поколения и ведутся испытания прототипа 5-го поколения.
На мероприятии продемонстрировали полеты 5-го поколения аэротакси. Прототип 6 поколения изготовлен для получения сертификата типа, подтверждающего соответствие всем стандартам конструкции и безопасности FAA.
Также аппарат ожидает сертификацию производства, которая откроет путь к выпуску электролета в промышленных масштабах, и сертификацию авиаперевозчика, после чего стартует его коммерческая эксплуатация.
Во время демонстрационного полета аэротакси Wisk Aero Cora осуществляло вертикальные подъемы и посадки, крутилось на месте и меняло горизонтальное движение на вертикальное и обратное.
По словам специалистов, у прототипа 5-го поколения винты жестко закреплены на балках и оценить аэродинамику воздушного судна в процессе смены ориентации двигателей невозможно. Однако даже в таком виде прототип успешно летает и маневрирует.
По материалам:
noworries
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