Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии — Finance.ua

Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии

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Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок россии и беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр.

«С 31 марта компания передала свой бизнес игр в россии и беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем, что в результате этого решения мы понесем значительные потери», — пишет прессслужба.

Компания также закроет свои студии в Минске и будет оказывать поддержку своим сотрудникам.

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