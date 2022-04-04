Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии — Finance.ua

Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок россии и беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр.
«С 31 марта компания передала свой бизнес игр в россии и беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем, что в результате этого решения мы понесем значительные потери», — пишет прессслужба.
Компания также закроет свои студии в Минске и будет оказывать поддержку своим сотрудникам.