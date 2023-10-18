🔥 Разогрейте ваши депозиты на зиму и выигрывайте призы — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 🔥 Разогрейте ваши депозиты на зиму и выигрывайте призы Сегодня 09:10 — Кредит&Депозит

🔥 Разогрейте ваши депозиты на зиму и выигрывайте призы

С 18 октября по 17 декабря 2023 года клиенты АО «КБ Глобус» и АБ «Банк Кредит Днепр» могут выиграть призы на 165 тыс. грн. Все, что нужно — разместить заявку и вклад в период действия розыгрыша.

Что можно выиграть? 🎁

денежный фонд: 50 тыс. грн;

обучение в Академии Минфин: 5 любых курсов на выбор https://academy.minfin.com.ua/#programm

билеты на конференцию «Invest Talk Summit 2024»: 4 билета на офлайн событие и 10 билетов онлайн. А еще клиенты, участвующие в розыгрыше, получают бонус к депозиту!

Как принять участие в розыгрыше:

Шаг 1. Подайте заявку на участие на странице акции с 18 октября 2023 года.

Шаг 2. В период с 18 октября 2023 года по 17 декабря 2023 года включительно разместите в банке «Глобус» и/или «Банк Кредит Днепр» депозит в национальной валюте. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. грн.

Шаг 3. Заполните форму подтверждения открытия депозита

Вы можете увеличить шансы на выигрыш, разместив два депозита: один в «Банке Глобус», а другой — в «Банке Кредит Днепр». Однако если вы размещаете несколько депозитов в одном банке, они все считаются как один.

Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции.

Больше деталей об акции можно узнать здесь

🤗 Побеждайте и согревайтесь призами!

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