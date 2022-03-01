Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из рынка России— Reuters — Finance.ua

Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из рынка России— Reuters

Raiffeisen Bank

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность покинуть Россию.

Об этом сообщили Reuters два источника.

Этот шаг сделает Raiffeisen Bank первым европейским банком, который решился на это после вторжения России в Украину.

«Такое решение, которое может привести к выходу одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы как из России, так и из Украины, не является неизбежным. Но оно может быть инициировано, если отделениям Raiffeisen Bank в этих странах понадобятся дополнительные деньги или капитал», — отмечают источники.

Raiffeisen Bank работает в России с момента распада Советского Союза тридцать лет назад, и его бизнес там внес почти треть в чистую прибыль группы в размере 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) в прошлом году.

Второй источник сообщил, что Raiffeisen Bank может выйти из России и Украины, передав право собственности другому лицу, не сообщая подробностей. По его словам, временная приостановка деятельности также является рассматриваемым вариантом на фоне последних событий.

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