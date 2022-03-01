Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из рынка России— Reuters — Finance.ua

Этот шаг сделает Raiffeisen Bank первым европейским банком, который решился на это после вторжения России в Украину.
«Такое решение, которое может привести к выходу одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы как из России, так и из Украины, не является неизбежным. Но оно может быть инициировано, если отделениям Raiffeisen Bank в этих странах понадобятся дополнительные деньги или капитал», — отмечают источники.
Raiffeisen Bank работает в России с момента распада Советского Союза тридцать лет назад, и его бизнес там внес почти треть в чистую прибыль группы в размере 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) в прошлом году.
Второй источник сообщил, что Raiffeisen Bank может выйти из России и Украины, передав право собственности другому лицу, не сообщая подробностей. По его словам, временная приостановка деятельности также является рассматриваемым вариантом на фоне последних событий.