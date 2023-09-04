Раскрыт год, когда майнеры добудут последний Bitcoin в истории — Finance.ua

Раскрыт год, когда майнеры добудут последний Bitcoin в истории Сегодня 18:39 — Криптовалюта

Раскрыт год, когда майнеры добудут последний Bitcoin в истории

Разработчик Bitcoin, Сатоши Накамото, установил жесткий лимит в 21 млн биткоинов, который никогда не будет превышен. Сейчас уже добыто более 19 млн Bitcoin, оставляя лишь несколько миллионов для майнеров будущего.

Майнеры Bitcoin зарабатывают двумя способами: новыми блочными наградами и комиссионными сборами от транзакций.

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С каждым новым блоком, добавленным в блокчейн Bitcoin, майнеры получают награду в размере 6,25 Bitcoin. Эта награда уменьшается примерно каждые четыре года в событии, известном как халвинг.

Согласно текущему расписанию, последний Bitcoin будет добыт до 2140 года. После этого момента, единственным источником дохода для майнеров станут транзакционные сборы.

Энтузиасты Bitcoin полагают, что с ростом сети и увеличением количества пользователей доходы от комиссий возрастут, компенсируя отсутствие блоковых вознаграждений

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noworries По материалам:

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