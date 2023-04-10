Рада вернула доплаты военным в 30 тыс. грн — Finance.ua

Рада вернула доплаты военным в 30 тыс. грн Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Рада вернула доплаты военным в 30 тыс. грн

Верховная Рада проголосовала за возврат премии в 30 тысяч гривен военным.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Дмитрий Разумков.

«За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским», — заявил Гончаренко.

Изображение Алексея Гончаренко

Принятые Радой изменения в законодательство предусматривают возврат выплат в 30 тыс. грн за счет ограничения зарплат топ-чиновникам.

«Возврат 30 тысяч, в первую очередь, демонстрирует уважение к нашим защитникам, которые сегодня приближают победу Украины. Надеюсь, что Глава Верховной Рады, а затем и Президент как можно быстрее подпишут этот закон и он вступит в силу», — прокомментировал Разумков, фракция которого инициировала изменения в закон.

Сам законопроект касается правового регулирования вопросов, связанных с управлением военным имуществом. Но перед вторым чтением ряд депутатов предложили поправку относительно дополнительного вознаграждения для военнослужащих, полицейских и сотрудников ГСЧС.

Она предусматривает, что на период действия военного положения они должны получать 30 000 грн надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

По словам нардепа Ярослава Железняка, в Раде рассматривают это как компенсатор для возвращения надбавок военным.

«Поправка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий», — написал он в Telegram.

Железняк подчеркнул, что одного голосования для возвращения надбавок недостаточно.

«Скорее всего, нужно менять бюджет. Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат — это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули», — написал он.

Напомним, с 1 февраля 2023 года правительство изменило подход к начислению дополнительных денежных выплат военнослужащим тыловых подразделений. С этого момента порядок начислений напрямую зависит от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Таким образом, некоторые военные перестали получать доплаты в размере 30 тысяч гривен, которые были введены правительством еще 28 февраля 2022 года.

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