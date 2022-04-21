Рада увеличила дефицит госбюджета на 200 млрд грн — Finance.ua
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Рада увеличила дефицит госбюджета на 200 млрд грн

Сегодня 17:39Казна и Политика
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Верховная Рада 21 апреля приняла законопроект № 7299 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2022 год, увеличив предельный дефицит на 200 млрд грн — до 456,363 млрд грн.
Об этом сообщил в Facebook глава бюджетного комитета Юрий Аристов.
Депутаты увеличили расходы госбюджета на 200 млрд грн (до 1,793 трлн грн) по бюджетной программе «Резервный фонд» за счет увеличения на эту сумму государственных заимствований.
«При этом установлено, что такие дополнительные средства резервного фонда государственного бюджета направляются исключительно на проведение мер по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержке внутренне перемещенных лиц», — написал Аристов.
Также законопроект с 1 января 2023 года вместо 1 мая 2022 года вводит новый механизм автоматического отнесения в бюджеты местного самоуправления акцизного налога по продаже табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае;
  • международные организации и правительства ряда стран выразили готовность предоставить бюджетное финансирование на сумму $10 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получила в марте.
  • Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.
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По материалам: НВ
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