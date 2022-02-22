Рада смягчила наказание за нарушения при вывозе валюты — Finance.ua

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Рада смягчила наказание за нарушения при вывозе валюты

Сегодня 09:00Валюта
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Рада смягчила наказание за нарушения при вывозе валюты
Парламент принял закон о новых правилах вывоза иностранной валюты за границу. Штраф в размере 10% будет применяться за декларации с ошибками, а 100% — при попытке скрыть деньги от таможни.
Закон об ответственности за нарушение таможенных правил в части вывоза наличных средств (проект 6051) не отменяет требование по лимитам и наличию необходимых документов. При этом он смягчает наказание за нарушения декларирования валютных средств при вывозе за границу.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.
В то же время уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).
«Тем, кто будет пытаться „убежать“ с наличными свыше 10 тыс. евро в чемоданах, следует помнить, что без соответствующей справки банка такая наличность не будет пропущена через границу, несмотря на какие-либо штрафы», — написал он.
Штрафы. Он добавил, что 20% штрафа от суммы, превышающей лимит в 10 тыс. евро, будет применяться «исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты».
Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.
Напомним, соответствующий законопроект появился в Верховной Раде в сентябре 2021 года. Во втором чтении документ приняли 16 февраля 2022-го, он еще ожидает подписи президента, поэтому пока не вступил в силу.
По материалам: УБР
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