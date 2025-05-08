Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых — Finance.ua

Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых Сегодня 14:35 — Казна и Политика

Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых

Верховная Рада во время заседания проголосовала за ратификацию так называемого соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Ратификацию поддержали 338 народных депутатов, как стало известно по трансляции народного депутата Ярослава Железняка из зала парламента.

В пояснительной записке к законопроекту (№ 0309) говорится, что ратификация соглашения создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко во время своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.

«Собственность и контроль за недрами остается за Украиной, все ресурсы на всей нашей земле и территориальных водах принадлежат Украине, национальная собственность защищена. Инвестиционные проекты представляет Украина — это позволяет реализовать наши экономические приоритеты. Соглашение учитывает курс Украины на вступление в ЕС и соответствующие обязательства», — сказала она.

УНІАН По материалам:

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