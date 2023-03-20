Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах — Finance.ua

Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, целью которого является введение Украиной Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах, одобренного Советом ОЭСР (Общий стандарт отчетности CRS), предусматривающего ежегодный международный автоматический обмен данных о финансовых счетах.

Принятие соответствующего правительственного законопроекта № 8131 во втором чтении поддержали 263 народных депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

«Он внедряет в Украине общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS), стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR). Первый обмен информацией с Украиной планируется в 2024 году», — написал Железняк.

Ранее в Минфине объясняли, что внедрение в национальное законодательство требований Общего стандарта отчетности CRS обеспечит присоединение Украины к международной системе обмена информацией с участниками Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (далее — Многостороннее соглашение CRS).

Основные изменения в Налоговый кодекс Украины, предусмотренные законом, включают:

прямое требование для финансовых агентов применять правила Общего стандарта отчетности CRS при осуществлении надлежащей комплексной проверки (due diligence) финансовых счетов и предоставлять в Государственную налоговую службу Украины информацию о финансовых счетах резидентов других юрисдикций, являющихся участниками Многостороннего соглашения CRS;

функции и полномочия контролирующих органов для обеспечения контроля за исполнением новых правил финансовыми агентами и владельцами счетов;

требования к хранению документов;

права контролирующих органов по сбору информации и документов для выполнения ими международных обязательств по обмену информацией для налоговых целей.

Минфин отмечает, что имплементация Общего стандарта отчетности CRS координируется Секретариатом ОЭСР с целью обеспечения унифицированного подхода юрисдикций к его толкованию и применению.

«Принятие проекта Закона позволит обеспечить надлежащее выполнение Украиной международных обязательств по обмену информацией для налоговых целей, повысить прозрачность и надежность Украины как государства-партнера по обмену информацией, а также будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и повышению уровня соблюдения требований налогового законодательства», — говорится в сообщении.

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Фінансовий клуб По материалам:

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