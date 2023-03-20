Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах

Казна и Политика
127
Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах
Рада приняла закон об автоматическом обмене данных о финансовых счетах
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, целью которого является введение Украиной Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах, одобренного Советом ОЭСР (Общий стандарт отчетности CRS), предусматривающего ежегодный международный автоматический обмен данных о финансовых счетах.
Принятие соответствующего правительственного законопроекта № 8131 во втором чтении поддержали 263 народных депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
«Он внедряет в Украине общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS), стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR). Первый обмен информацией с Украиной планируется в 2024 году», — написал Железняк.
Ранее в Минфине объясняли, что внедрение в национальное законодательство требований Общего стандарта отчетности CRS обеспечит присоединение Украины к международной системе обмена информацией с участниками Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (далее — Многостороннее соглашение CRS).
Основные изменения в Налоговый кодекс Украины, предусмотренные законом, включают:
  • прямое требование для финансовых агентов применять правила Общего стандарта отчетности CRS при осуществлении надлежащей комплексной проверки (due diligence) финансовых счетов и предоставлять в Государственную налоговую службу Украины информацию о финансовых счетах резидентов других юрисдикций, являющихся участниками Многостороннего соглашения CRS;
  • функции и полномочия контролирующих органов для обеспечения контроля за исполнением новых правил финансовыми агентами и владельцами счетов;
  • требования к хранению документов;
  • права контролирующих органов по сбору информации и документов для выполнения ими международных обязательств по обмену информацией для налоговых целей.
Минфин отмечает, что имплементация Общего стандарта отчетности CRS координируется Секретариатом ОЭСР с целью обеспечения унифицированного подхода юрисдикций к его толкованию и применению.
«Принятие проекта Закона позволит обеспечить надлежащее выполнение Украиной международных обязательств по обмену информацией для налоговых целей, повысить прозрачность и надежность Украины как государства-партнера по обмену информацией, а также будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и повышению уровня соблюдения требований налогового законодательства», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.