Рада приняла закон о «бюджете военного времени» — Finance.ua

Рада приняла закон о «бюджете военного времени»

Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Рада, poglyad.tv

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект № 7100 о «бюджете военного времени». За проголосовало 347 депутатов.

Текста законопроекта пока нет на сайте парламента.

«По факту сроком на три месяца все военные расходы могут перераспределяться Кабмином по согласованию с президентом без Рады. Такая норма уже присутствует в Бюджетном кодексе (Переходные положения, пункт 22) в случае введения военного положения, но этим законом будет разрешено ее применить и в данный момент», — пояснил заместитель председателя финансового комитета Совета Ярослав Железняк (Голос).

В заключении Главного научно-экспертного управления говорится, что законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс Украины «в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону».

Внесенные изменения предполагают, что Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Также Рада предоставила право Кабмину по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принимать решение о сокращении расходов и кредитовании государственного бюджета и их направлении в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства.

Согласно пояснительной записке, законопроект «призван гарантировать, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону».

Спикер Рады Руслан Стефанчук сразу же подписал законопроект.

Ранее сегодня Верховная Рада обратилась в СНБО с предложением ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы РФ, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых Л/ДНР.

СНБО обратился в Верховную Раду с призывом ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, где уже действует особый режим.

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