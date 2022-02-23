Рада приняла закон о «бюджете военного времени» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Рада приняла закон о «бюджете военного времени»

Сегодня 15:03Казна и Политика
1526
РадаРада, poglyad.tv
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект № 7100 о «бюджете военного времени». За проголосовало 347 депутатов.
Текста законопроекта пока нет на сайте парламента.
«По факту сроком на три месяца все военные расходы могут перераспределяться Кабмином по согласованию с президентом без Рады. Такая норма уже присутствует в Бюджетном кодексе (Переходные положения, пункт 22) в случае введения военного положения, но этим законом будет разрешено ее применить и в данный момент», — пояснил заместитель председателя финансового комитета Совета Ярослав Железняк (Голос).
В заключении Главного научно-экспертного управления говорится, что законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс Украины «в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону».
Внесенные изменения предполагают, что Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.
Также Рада предоставила право Кабмину по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принимать решение о сокращении расходов и кредитовании государственного бюджета и их направлении в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства.
Согласно пояснительной записке, законопроект «призван гарантировать, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону».
Спикер Рады Руслан Стефанчук сразу же подписал законопроект.
Ранее сегодня Верховная Рада обратилась в СНБО с предложением ввести на десять лет санкции против депутатов Госдумы РФ, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых Л/ДНР.
СНБО обратился в Верховную Раду с призывом ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, где уже действует особый режим.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.