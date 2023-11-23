Рада предлагает перенаправить свыше 40 миллионов на ВСУ — Finance.ua
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Рада предлагает перенаправить свыше 40 миллионов на ВСУ

Казна и Политика
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Рада предлагает перенаправить свыше 40 миллионов на ВСУ
Рада предлагает перенаправить свыше 40 миллионов на ВСУ
В 2023 году Верховная Рада дополнительно сэкономила более 40 млн грн и предлагает перенаправить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«С начала полномасштабной военной агрессии Аппарат Верховной Рады Украины руководствуется принципом максимальной экономии финансового и материально-технического обеспечения деятельности парламента», — подчеркнул руководитель Аппарата Вячеслав Штучный.
Отмечается, что за десять месяцев 2023 года сумма сэкономленных средств составляет 41 млн 316 тыс. грн.

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Информируется, что более 11 млн грн сэкономлено на заработной плате для народных депутатов Украины и более 9 млн грн — за счет уменьшения потребления электроэнергии, теплоэнергии и воды, соответственно, уменьшения уплаты за коммунальные услуги и энергоносители.
«Учитывая полномасштабную российскую агрессию и потребности Вооруженных сил Украины, Аппарат Верховной Рады Украины предлагает сэкономленные средства направить на поддержку Сил безопасности и обороны. Соответствующее письмо направлено в Министерство финансов Украины», — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, в первом полугодии 2023 года Аппарат ВР сэкономил средства в сумме 30 млн грн и передал их на нужды ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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