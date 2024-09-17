Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев — Finance.ua

Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 12 023, касающийся изменений в порядок прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Основная цель законопроекта — создание Центра рекрутинга иностранцев.

Ключевые положения

Положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждаться Кабинетом Министров Украины.

В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, включающих:

Проверку законности пребывания на территории Украины. Изучение фактов привлечения к административной или уголовной ответственности. Оценку возможных связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. Другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.

Сегодня тысячи иностранцев решили стать на сторону Украины в борьбе против российской армии, где бы она ни действовала. Вступив в ряды ВСУ, они воюют не только за спокойствие украинцев, но и против оккупантов, когда-то захвативших их страны.

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