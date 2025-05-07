Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма) — Finance.ua

Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма)
58 млн грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для 800 трудоустроенных людей с инвалидностью с начала 2025 года.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«Поддерживаем работодателей, обустраивающих инклюзивное рабочее пространство для своих работников. С начала года выплатили почти 60 млн грн компенсации предпринимателям, которые обустроили рабочие места для 800 работников с инвалидностью, в частности, приобрели для них специальную мебель, вспомогательные устройства, такие как подъемники или пандусы. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет почти 400 млн грн, что позволит обустроить около 5000 инклюзивных рабочих мест. Предлагаем работодателям активно пользоваться программой и совместно инвестировать в безбарьерность рабочего пространства», — отметила Татьяна Бережная.
Компенсации за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели из всех регионов Украины. Больше всего таких работодателей в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. Средний размер компенсации составляет 79 тыс. грн.
По условиям программы, получить компенсацию за устройство рабочего места могут:
- работодатели — за обустройство рабочего места для работника с инвалидностью I или II группы, а также рабочего места для вернувшегося на свою работу ветерана с инвалидностью;
- люди с инвалидностью I или II группы, которые являются самозанятыми или ФЛП, — за обустройство своего рабочего места;
- военнослужащие, уволенные в запас/отставку из числа ФЛП и самозанятых лиц с инвалидностью I или II группы, которые открыли свой бизнес или возобновили его — за обустройство своего рабочего места.
Сумма компенсации составляет:
- до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
- до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.
Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале «Дія» или офлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет работодателя.
Справка Finance.ua:
- Программа предоставления компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Реализует программу Государственная служба занятости.
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