Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма)

Казна и Политика
25
Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма)
Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма)
58 млн грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для 800 трудоустроенных людей с инвалидностью с начала 2025 года.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«Поддерживаем работодателей, обустраивающих инклюзивное рабочее пространство для своих работников. С начала года выплатили почти 60 млн грн компенсации предпринимателям, которые обустроили рабочие места для 800 работников с инвалидностью, в частности, приобрели для них специальную мебель, вспомогательные устройства, такие как подъемники или пандусы. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет почти 400 млн грн, что позволит обустроить около 5000 инклюзивных рабочих мест. Предлагаем работодателям активно пользоваться программой и совместно инвестировать в безбарьерность рабочего пространства», — отметила Татьяна Бережная.
Компенсации за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели из всех регионов Украины. Больше всего таких работодателей в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. Средний размер компенсации составляет 79 тыс. грн.
По условиям программы, получить компенсацию за устройство рабочего места могут:
  • работодатели — за обустройство рабочего места для работника с инвалидностью I или II группы, а также рабочего места для вернувшегося на свою работу ветерана с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью I или II группы, которые являются самозанятыми или ФЛП, — за обустройство своего рабочего места;
  • военнослужащие, уволенные в запас/отставку из числа ФЛП и самозанятых лиц с инвалидностью I или II группы, которые открыли свой бизнес или возобновили его — за обустройство своего рабочего места.
Сумма компенсации составляет:
  • до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
  • до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.
Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале «Дія» или офлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет работодателя.

Справка Finance.ua:

  • Программа предоставления компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Реализует программу Государственная служба занятости.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems