Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма) — Finance.ua

Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма) Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Работодатели получили 58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест (условия и сумма)

58 млн грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для 800 трудоустроенных людей с инвалидностью с начала 2025 года.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Поддерживаем работодателей, обустраивающих инклюзивное рабочее пространство для своих работников. С начала года выплатили почти 60 млн грн компенсации предпринимателям, которые обустроили рабочие места для 800 работников с инвалидностью, в частности, приобрели для них специальную мебель, вспомогательные устройства, такие как подъемники или пандусы. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет почти 400 млн грн, что позволит обустроить около 5000 инклюзивных рабочих мест. Предлагаем работодателям активно пользоваться программой и совместно инвестировать в безбарьерность рабочего пространства», — отметила Татьяна Бережная.

Компенсации за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели из всех регионов Украины. Больше всего таких работодателей в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. Средний размер компенсации составляет 79 тыс. грн.

По условиям программы, получить компенсацию за устройство рабочего места могут:

работодатели — за обустройство рабочего места для работника с инвалидностью I или II группы, а также рабочего места для вернувшегося на свою работу ветерана с инвалидностью;

люди с инвалидностью I или II группы, которые являются самозанятыми или ФЛП, — за обустройство своего рабочего места;

военнослужащие, уволенные в запас/отставку из числа ФЛП и самозанятых лиц с инвалидностью I или II группы, которые открыли свой бизнес или возобновили его — за обустройство своего рабочего места.

Сумма компенсации составляет:

до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале «Дія» или офлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет работодателя.

Справка Finance.ua:

Программа предоставления компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Реализует программу Государственная служба занятости.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.