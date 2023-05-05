Работодатели начинают бороться за кандидатов — Finance.ua

Работодатели начинают бороться за кандидатов Сегодня 08:01 — Личные финансы

Работодатели начинают бороться за кандидатов

Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главным из которых является дефицит квалифицированных кадров.

Об этом свидетельствует аналитика Work.ua.

«Рынок труда продолжает развиваться по оптимистическому сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже принял эстафету рекордов по количеству предложений работы», — сказано в сообщении.

Инфографика: Work.ua

По данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически, сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).

Инфографика: Work.ua

Смена географических лидеров по количеству вакансий

Впервые после полномасштабного вторжения Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.

Инфографика: Work.ua

Наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:

Харьковская (+26% — 2 795 вакансий);

Сумская (+17% — 735 вакансий);

Черниговская (+16% — 883 вакансии);

Херсонская (+14% — 136 вакансий);

Запорожская (+14% — 1 415 вакансий);

Киевская область (+13% — 25 717 вакансий).

Инфографика: Work.ua

Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:

+33% — уборщик (911 вакансий);

+32% — охранник (1 088 вакансий);

+30% — бармен/бариста (1768 вакансий);

+26% — официант (1 382 вакансии);

+25% — комплектовщик (1 549 вакансий).

Инфографика: Work.ua

«Таким образом, видим, что бизнес продолжает заботиться о безопасности, создавать качественный сервис для украинцев, наращивает складские мощности для организации продаж, активно отстраивает Украину и расширяется на севере, востоке и юге», — добавили аналитики Work.ua.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.