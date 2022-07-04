Работа и зарплата в Киеве (инфографика) — Finance.ua
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Работа и зарплата в Киеве (инфографика)

Личные финансы
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В Киеве даже в военное время количество вакансий больше, чем в других крупных городах.
Об этом в эфире телеканала «Киев» рассказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.
По его словам, например, на одном из сайтов по поиску работы сейчас в Киеве более 7,2 тысячи предложений для соискателей. Это больше, чем во вместе взятых Днепре, Одессе и Львове. «Рынок труда Киева самый большой. И, пожалуй, он пострадал от войны меньше всего, но он пострадал и пострадал очень сильно. К примеру, на том же сайте поиска работы перед началом войны каждую неделю работодатели публиковали 21 тысячу вакансий. После начала войны количество вакансий уменьшилось до 1600. Более чем в десять раз упало количество вакансий», — рассказал Марченко.
Национальный банк Украины в марте проводил опрос предпринимателей. По результатам исследования рынка труда оказалось, что треть всех предприятий Украины не работают из-за полномасштабной войны, отметил эксперт.
Есть и хорошие новости. Те же опросы Нацбанка, но проведенные уже в конце мая, говорят, что более половины этих предприятий начали работу снова. Сейчас только 14% украинских предприятий не работают. То есть прямая зависимость: предприятия работают — работа есть,
— сказал ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко.

На сайте Work.ua проанализировали почти 17,5 тысячи вакансий за последние три месяца в Киеве и выяснили, что средняя зарплата в столице сейчас составляет 18 тысяч гривен.
Работа и зарплата в Киеве (инфографика)
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