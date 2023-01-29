Работа для ВПЛ: кого ищут работодатели — Finance.ua

Работа для ВПЛ: кого ищут работодатели Сегодня 07:58 — Личные финансы

Опрос Международной организации по миграции (МОМ) показал , что больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек.

Об этом пишет ОЛХ

Количество ВПЛ: В Полтавской области — почти 200 тысяч, Винницкой — 189 тысяч и Черкасской — 147 тысяч человек. Суммарно на Львовщине, Закарпатье и в Ивано-Франковской области зарегистрировано почти 600 тысяч переселенцев. Приблизительно столько же в этих регионах проживает без регистрации.

«По данным опроса Международной организации по миграции, в настоящее время количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составляет 6,9 млн».

Могут ли ВПЛ найти работу

Киев, Днепр, Полтава, Львов и Ивано-Франковск, работодатели в последний квартал 2022 года чаще всего искали: Многие из временно перемещенных лиц нуждаются не только в безопасности, но и в работе. Согласно исследованиям OLX Работа , в городах, где больше всего переселенцев, а именноработодатели в последний квартал 2022 года чаще всего искали:

продавцов (7,6 тыс. объявлений) со средней заработной платой 10,6 тысячи гривен;

водителей (7 тыс. объявлений) с зарплатой 22,3 тысячи гривен;

поваров (3 тыс. объявлений) с зарплатой 20,8 тысячи гривен;

менеджеров по продажам (2,6 тыс. объявлений) с зарплатой 20,5 тысячи гривен;

швей/портных (2,4 тыс. объявлений) с зарплатой 13 тысяч гривен.

Конкуренция

Если говорить о конкуренции в этих профессиях, то отмечу, что в последний квартал 2022 года она несколько уменьшилась по сравнению с третьим кварталом, и постепенно создаются более благоприятные условия для более быстрого поиска работы. Так, на вакансию водителя в среднем откликалось 17 человек на 1 объявление, тогда как в период июль-сентябрь 2022 желающих было 27.

На вакансии менеджера по продажам и продавца по 15 и 16 отзывов соответственно, в третьем квартале — 24 и 26 желающих на 1 объявление. Если говорить о швеях и портных, то в конце прошлого года на 1 место было 11 человек, что на 4 меньше, чем в период июль-сентябрь. У поваров ситуация не изменилась — 12 соискателей работы на 1 объявление.

В период ноябрь-декабрь в вышеуказанных городах наиболее востребованы были специалисты в категориях:

розничная торговля / продажи / закупки — более 11,7 тыс. предложений работы;

логистика / склад / доставка — 8,1 тыс. объявлений;

производство / рабочие специальности — 5,5 тыс. объявлений;

гостинично-ресторанный бизнес / туризм — 4,6 тыс. объявлений;

клининг / домашний персонал — 3,1 тыс. объявлений.

Если сравнивать предложения работы в этих категориях с сентябрем (до начала массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры), то наблюдается спад только на 10-13%. В целом на сервисе OLX Работа сейчас активны более 35 тыс. объявлений с вакансиями, что всего на 12% меньше аналогичного периода прошлого года, до полномасштабного вторжения.

Это указывает на то, что бизнес адаптируется к текущим сложным условиям и работодатели проявляют готовность и дальше предоставлять украинцам работу, а это движущая сила в восстановлении экономики государства.

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