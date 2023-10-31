Пять зданий Киева признали объектами культурного наследия — Finance.ua

Пять зданий Киева признали объектами культурного наследия Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Пять зданий Киева признали объектами культурного наследия

В Реестр объектов культурного наследия внесли пять зданий в Киеве. Это необходимо для их сохранения от сноса и радикальной перестройки.

Об этом сообщает Украинский международный институт обновления.

Отмечается, что исторические здания, которым не предоставлен статус памятников архитектуры, и действительно ценные примеры культуры сносят ежемесячно. «Проблема заключается в том, что общественность узнает об этом тогда, когда уже начались какие-то разрушения, а органы охраны потом разводят руками», — добавляют в институции.

Экспертная комиссия по учету объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в Реестр объектов культурного наследия как памятники архитектуры и истории таких зданий:

1. Жилой дом, 1899, в котором жили Н. Анциферов, А. Давыдов, М. Пасичник, С. Пекарь, находился Г. Мачтет по адресу: Десятинный переулок, 7, в Шевченковском районе Киева.

2. «Дом-памятник истории» по адресу: Музейный переулок, 8(8-А) в Печерском районе г. Киева.

3. «Жилой дом, в котором размещались правление Киевского общества фотографов-любителей „Дагер“, управление Киевской залоги Украинского Государства, штабы Сборного корпуса и Киевской добровольческой дружины» по адресу: улица Прорезная, 23-А в Шевченковском районе г. Киева.

4. «Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского» по адресу: Голосеевский проспект, 3 в Голосеевском районе г. Киева.

5. «Дом мебели» по адресу: бульвар М. Михновского (Дружбы народов), 23 в Печерском районе г. Киева.

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