Путь к дефолту россии: инвесторы пока не получили платежи на $100 млн — Bloomberg

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Путь к дефолту россии: инвесторы пока не получили платежи на $100 млн — Bloomberg

По состоянию на вечер 27 мая купонные платежи по выпускам облигаций внешних займов рф в долларах и евро не поступили на счета инвесторов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Речь идет о сумме около $100 млн, передает The page.

По мнению агентства, начался 30-дневный льготный период, во время которого Россия может исправить ситуацию с платежами. Если этого не будет сделано, то рейтинговые агентства могут объявить дефолт России по внешним заимствованиям.

Национальный расчетный депозитарий России (НРД, «дочка» мосбиржи) произвел выплату по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, сообщил Минфин 27 мая в своем Telegram-канале. Выплаты произведены на сумму $71,25 млн и 26,5 млн евро.

Деньги инвесторы не получили из-за того, что 25 мая в США истек срок действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами, разрешающей транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам россии в долларах по всему миру и в других валютах в США.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что россия будет дальше обслуживать свой госдолг в рублях. Решение об отказе в продлении лицензии он назвал притесняющим «прежде всего права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты» и подрывающим «доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Газета «Ведомости» опубликовала разъяснение министра, как инвесторы смогут получить свои деньги.

Для получения платежа по госдолгу в его уникальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на покупку валюты.

С помощью этого механизма можно будет производить платежи, обходя западную расчетную инфраструктуру, уточнил Силуанов. Предполагается предоставить инвесторам право пользования средствами без ограничений, в том числе по сумме перевода за границу (сейчас можно перечислить чуть больше $50 тыс. в месяц).

Следующее погашение по российским евробондам должно состояться 23 и 24 июня.

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 апреля россия должна была выплатить по внешнему долгу в 2022 году $817 млн.

Что происходило с платежами по госдолгу РФ раньше

В начале марта после замораживания российских резервов в долларах и евро Силуанов объявил, что российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.

Несколько недель этот механизм работал, но с 4 апреля США запретили россии использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.

В дальнейшем Минфин рф выполнял свои обязательства перед иностранными инвесторами, используя для платежей валюту с текущих экспортных поступлений.

Однако 25 мая закончилась генеральная лицензия Минфина США № 9С, позволявшая владельцам российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживании и погашении этих бумаг.

Без разрешительной лицензии россия не сможет напрямую доказать выплаты по госдолгу по крайней мере американским инвесторам, а также проводить расчеты с кредиторами из любых стран в долларах. Платежи в евро по меньшей мере будут затруднены, поскольку агентами для перевода средств выступали западные депозитарии, ранее блокировавшие платежи из-за риска санкций США.

Какова вероятность объявления дефолта рф

Агентство РБК сообщало, что переход на выплаты по евробондам в рублях юридически может не считаться поводом для дефолта. Основание такого предположения содержится в эмиссионной документации. В каждом проспекте выпуска евробондов содержится условие «возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), предусматривающее: если россия платит держателю в валюте, отличной от доллара («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или любого другого решения»), то платежное обязательство будет считаться исполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в соответствующем размере.

Юристы в россии считают, что получение выплат таким образом вряд ли будет нарушением санкций для держателей бумаг. Однако США могут объявить такой способ получения денег вариантом обхода ограничений.

Также некоторые юристы говорят, что нет оснований признавать дефолт по российским обязательствам, поскольку «должник прилагает все усилия для выполнения обязательств перед кредитором».

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