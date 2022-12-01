ПУМБ дарит вкладчикам 50 браслетов из Азовстали — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ дарит вкладчикам 50 браслетов из Азовстали Вчера 16:29 — Кредит&Депозит

ПУМБ дарит вкладчикам 50 браслетов из Азовстали

5 грамм металла — браслет изготовлен из довоенной Азовстали. Браслет, который символизирует силу и стальной характер каждого украинца. Браслет — 100% дохода от продажи которого пойдет на создание флота морских дронов, который защитит Украину от российских кораблей и ракет.

ПУМБ присоединился к инициативе сбора средств на морские дроны и закупил 50 браслетов «Азовсталь. Символ незламності». Это последняя партия браслетов, которые были изготовлены из стальных букв «Вірю в ЗСУ». ПУМБ разыграет эти 50 браслетов среди вкладчиков депозита «Стальной», которые в период действия акции (с 28.11.2022 по 30.12.2022) откроют депозит на сумму от 10 тыс. грн.

Депозит «Стальной» — классический срочный депозит, с доходностью до 16% в гривне. Клиентам доступны разные сроки размещения под любые потребности — от 1 до 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения без ограничений. Депозит «Стальной» можно открыть как в мобильном приложении ПУМБ Online, так и в любом отделении банка.

Розыгрыш браслетов, уже ставших символом несокрушимости украинского народа, будет проведен до 13 января 2023 года с помощью сервиса random.org.

С первых дней войны команда ПУМБ мобилизовала все усилия, чтобы обеспечить непрерывную работу банка и сохранить стабильность банковской системы. ПУМБ уже более 30 лет является финансовой поддержкой украинцев и ни разу не задержал выплаты по депозитам и другим выплатам. Банку доверяют украинцы. Так, 82% клиентов-физлиц банка в течение 10 месяцев 2022 года продлили свои депозиты. Также ПУМБ уплатил более 1 млрд налогов в госбюджет.

Банк не только стабильно работает сам, но и помогает военным и гражданским. Так, ПУМБ инвестировал в поддержку разных подразделений ВСУ более 77 млн. грн. и является финансовым партнером многих благотворительных фондов, которые сегодня обеспечивают украинских воинов и волонтеров. Кроме того, банк запустил собственный социальный проект «Мы одной крови» для финансирования инициатив по донорству крови, закупке кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощи обескровленной экономике страны и поддержки патриотического украинского арта. В рамках проекта уже закуплено более 900 кровоостанавливающих средств и осуществлено 20 доставок крови (каждая спасает тысячу жизней).

Условия депозита доступны по линку

Акция действует с 28 ноября по 30 декабря 2022 включительно на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий в пределах, определенных действующим законодательством Украины. Условия акции доступны по ссылке

ПУМБ По материалам:

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