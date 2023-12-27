«PSM Awards 2023: Moneyveo в очередной раз признана лидером в индустрии финтех» — Finance.ua
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«PSM Awards 2023: Moneyveo в очередной раз признана лидером в индустрии финтех»

Фондовый рынок
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«PSM Awards 2023: Moneyveo в очередной раз признана лидером в индустрии финтех»
«PSM Awards 2023: Moneyveo в очередной раз признана лидером в индустрии финтех»
В рамках торжественного мероприятия PaySpace Magazine 2023, которое состоялось 21 декабря 2023 года в Киеве, компания Moneyveo завоевала первенство в номинации «Лучший сервис микрокредитования». Это уже не первое признание Moneyveo, подтверждающее лидерство компании в сфере финансовых технологий.
СЕО Moneyveo Сергей Синченко был удостоен «серебра» в номинации «Эксперт года». Это подчеркивает его роль как влиятельного эксперта, вносящего существенный вклад в развитие отрасли.
«Победа Moneyveo в этом году на PaySpace Magazine Awards свидетельствует, что даже в самых сложных обстоятельствах возможно достичь значительных результатов, если есть цель и преданная команда. Мы не просто создаем востребованные финансовые продукты, мы расширяем доступ граждан к финансовым услугам и способствуем созданию устойчивой и открытой финансовой среды, которая будет служить развитию экономики и повышению благосостояния общества», — прокомментировал победу СЕО Манивео Сергей Синченко.
Moneyveo разработала инновационные стратегии, создавшие новые парадигмы в индустрии финансовых технологий. Поиск возможностей и внедрение новейших продуктов и услуг помогли возобновить деятельность компании во время кризисного периода 2022 года, дали толчок к развитию бизнеса. Это обеспечило уверенный рост на рынке и способствовало формированию устойчивой финансовой инклюзии в Украине.
По материалам: Moneyveo
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